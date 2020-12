Cem Arslan Best FM ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Konu ile ilgili Best FM'den açıklama geldi.

CEM ARSLAN BEST FM'DEN AYRILDI MI?

Cem Arslan sosyal medya hesabından "Yönetim kuruluna aldıkları yeni kararlarda başarılar dilerim. Ben 27 yıldır konuşuyorum; susmak için değil, konuşmak için varım. Beni 17 yıldır yalnız bırakmayan siz sevgili dinleyicilerime çok minnettarım. Ben konuşmadan çok fazla duramam, en kısa zamanda yeniden görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.

Best FM tarafından açıklama yapıldı. "Best FM olarak 17 yıldır Cem Arslan'la sürdürdüğümüz birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine şimdiye kadar yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Best FM olarak yayınlarımızı her zaman olduğu gibi kaliteli yayıncılık ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak sürdürmeye devam edeceğiz."

CEM ARSLAN HANGİ RADYODA?

Cem Arslan'ın hangi radyoda yer alacağı henüz belli olmadı.