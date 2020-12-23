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Pirinç (çeltik) ithalatına uygulanacak gümrük vergisi oranları 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, çeşitlerine göre %5, %10 ve %15 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere; çeltik, tohumluk, orta taneli ve uzun taneli pirinç ithalatına %5, yarı haşlanmış olanlarına %10, tam ve yarı olarak değirmenden geçirilmiş ve yarı haşlanmış pirinç ithalatına ise %15 gümrük vergisi uygulanacak.