Çömlekköy Barajı'nın önemine de dikkat çeken Arabacı, "Şimdi 2025'te de aynı su debileriyle karşı karşıyayız. Yani bu sorunların yaşanmaması, sulama sorunlarının giderilmesi açısından Çömlekköy Barajı projemiz çok önem arz ediyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu su sorununu konuşmamak adına Çömlekköy'ü bitirip üreticilerimizi suyla buluşturmamız lazım. Bu baraj bittiğinde sadece çeltik alanlarımız sulanmayacak. Edirne'ye kadar olan 56 bin 500 dekarlık hem sulu, hem de kuru tarım arazilerimiz koruma altına alınacak. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam ve bölge üreticilerimiz için büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.