Celta Vigo'da teknik direktör Rafael Benitez'le yollar ayrıldı

REKLAM advertisement1

İspanya Ligi'nde (La Liga) son olarak Real Madrid'e 4-0 mağlup olan Celta Vigo'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'le yollar ayrıldı.

Celta Vigo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübe geldiklerinden bu yana gösterdikleri ilgi, dürüstlük ve profesyonellik için antrenör ekibine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rafael Benitez'e gelecekte iyi şanslar ve başarılar diliyoruz. " ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, Celta Vigo kariyerinde çıktığı 33 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

Benitez, daha önce Real Madrid, Chelsea, Inter, Napoli, Liverpool, Everton, Valencia, Extremadura, CD Tenerife, Newcastle United ve DL Pro takımlarını çalıştırmıştı.