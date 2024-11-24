Celta Vigo: 2 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Barcelona, deplasmanda 2-0 öne geçtiği Celta Vigo'yla 2-2 berabere kaldı. Raphinha ile Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 öne geçse de Alfon González ve Hugo Alvarez'in gollerine engel olamayarak berabere kalan Barcelona, puanını 34'e yükseltti. Celta Vigo ise haftayı 18 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Barcelona'nın gollerini 15. dakikada Raphinha ve 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Barcelona'da Marc Casado 82. dakikada kırmızı kart görürken, bu dakikadan sonra baskısını artıran Celta Vigo, 84. dakikada Alfon Gonzalez ve 86. dakikada Hugo Alvarez'in attığı goller ile beraberliği kurtardı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste iki maçtır kazanamayan Barcelona puanını 34'e yükseltirken, Celta Vigo 18 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Las Palmas'ı ağırlarken, Celta Vigo deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.