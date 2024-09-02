Çelişkili ifadesi ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeğin ölümünde flaş gözaltılar!
İstanbul Avcılar'da hastaneye getirilen ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden bir bebeğin çöpte bulunduğu iddia edildi. Hastaneye bebeği getiren kişinin ise çelişkili ifadeler verdiği belirlenince gerçek ortaya çıktı. Olayla ilgili anne dahil 4 kişi gözaltına alındı
Avcılar'da evde dünyaya getirilen bebeğin çöpte bulunduğunu öne süren kişinin yalanı emniyetteki ifadesinde ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre anne ve doğuma yardımcı olan iki kadın gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent mahallesinde meydana geldi. Çöp kutusunun yanında bebek bulduğunu öne süren H.K., Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gitti.
İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Erkek bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olumsuz bir durum tespit edemedi.
Gözaltında tutulan H.K. ise bir süre sonra ifadesini değiştirdi. İddiaya göre H.K. yeni ifadesinde, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu S.N.'nın gayrimeşru başka bir ilişki sonucu hamile kaldığını ve bebeğin evde iki kadının yardımıyla doğduğunu söyledi.
İKİSİ KADIN 4 GÖZALTI
Doğumun ardından S.N. ile anlaşan H.K. bebeği hastaneye getirdiğini itiraf etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber S.N. isimli kadınla doğuma yardımcı olan iki kadın da gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda bebeğin babasını bulma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.