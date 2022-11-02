Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yakın arkadaşlar Celil Nalçakan ile Ahu Yağtu, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekanda oturan Nalçakan ile Yağtu, basın mensuplarını fark edince kısa süreli panik yaşadı.

İkiliden Nalçakan, daha sonra muhabirlere "Uzaktan çekmeyin, yakından çekin arkadaşlar” diyerek, poz verdi.