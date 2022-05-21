"ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ

6 ay önce de Tursan ile görülen ve "Arkadaşız." açıklamasını yapan Ahu Yağtu, bu kez muhabirlerin, "Beraber geldiniz ama yalnız çıktınız." sözlerinin üzerine, "Öyle mi..." demekle yetinmişti.