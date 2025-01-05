Çelik'ten, Elif Üngür'e: Çelik'in sevgilisi çok güzel
Ünlü şarkıcı Çelik, sevgilisi Elif Üngür ile paylaşım yaptı; "Çelik'in sevgilisi çok güzel"
Giriş: 05.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:19
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Çelik, öğretmen olan kız arkadaşı Elif Üngür ile birlikte çekildiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Çelik, paylaşımına; "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. 'Oha, Çelik'in sevgilisi çok güzel' onu da alırız" şeklinde bir not düştü.
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Bu paylaşıma Rüştü Onur Atilla'dan, "İkinize de oha çok güzelsiniz" yorumu geldi.
Fotoğraflar: Instagram
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