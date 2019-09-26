Çelik sektörü Almanya’da bir araya geldi

26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB),Almanya'nın Düsseldorf kentine SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) Toplantısı ile eş zamanlı olarak düzenlediği ticaret heyetinde 30 firmadan 46 katılımcı yer aldı.
Sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren organizasyonlardan biri olan konferansta, çelik piyasalarındaki son gelişmeler masaya yatırıldı ve Türk çelik ihracatçıları dünyanın önde gelen ithalatçıları ve hammadde tedarikçileri ile bir araya geldi. Organizasyona 42 farklı ülkeden 400’ün üzerinde katılımcı geldi. Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği heyetin katılımcıları ise önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
BİRÇOK ÜLKEDEN ALICILARLA BULUŞTU
Bu tarz etkinliklerin Türk çelik sektörü için son derece önemli olduğunu belirten ve üç gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştiğini vurgulayan ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "Türk çelik sektörü bu etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden sektör temsilcileri ile bir araya gelme olanağı buldu. Etkinlik, yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturma konusunda büyük fayda sağladı. Heyet katılımcıları, hayata geçirdikleri B2B görüşmeleri ile yeni iş bağlantısı imkânları yakaladı." dedi.
Konferansa birçok ülkeden katılım olduğunu kaydeden Aslan, "Dominik Cumhuriyeti'nden Mısır'a, Kolombiya'dan Lübnan'a kadar birçok ülkeden alıcılarla buluştuk." ifadelerini kullandı.
Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektöründe başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarında daralma ve kayıp yaşandığını belirten Aslan, "Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan ABD’de Section 232 vergisinin iki katına çıkarılmasıyla yüzde 80’e yakın pazar kaybı yaşadık. AB’nin de kota uygulamasını 1 Ekim itibariyle daha da sınırlandıracak olması sektörü olumsuz etkileyebilir. Yaşanan tüm engellemelere rağmen 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatımızı miktar bazında yüzde 12,4 artırarak 14,2 milyon tona çıkardık. Değer bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,8'lik düşüşle 9,4 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu sene Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'daki ihracat artışlarımızla birlikte geçen yılın performansını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
İÇ PİYASADA HAREKETLENME BEKLENİYOR
Çelik sektöründe iç pazarda son dönemde ciddi bir daralma olduğunu belirten Aslan, hükümetin yayınlandığı ekonomi paketinin yanı sıra faiz indirimlerinin bir canlanma yaratacağını kaydetti. Söz konusu faiz indirimlerinin özellikle çeliğin yoğun kullanıldığı beyaz eşya ve otomotiv sektörünü kısa sürede hareketlendirerek çelik tüketimini artırmasını beklediklerini ifade eden Aslan, "Ekonomik toparlanma sinyalleri alınan bu günlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1,5 milyon konutun her yıl 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde dönüştürülmesini planlıyor. Bunu da sektörün toparlanması için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!