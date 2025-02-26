Celcelutiye Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Celcelutiye Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Celcelutiye Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Celcelutiye Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Özellikle zor zamanlarda belalardan korunmak, şifa bulmak ve iç huzuru sağlamak isteyenler tarafından okunur. Ayrıca duaların kabulü için vesile olduğu düşünülen bu metin tarih boyunca birçok âlim ve mutasavvıf tarafından önemsenmiştir. Celcelutiye’nin, kişinin hem dünyevi hem de uhrevi hayatına ışık tuttuğu ve Allah’a olan bağlılığını güçlendirdiği inancı yaygındır.

CELCELUTİYE DUASI OKUNUŞU

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Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet

İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî

Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen

Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

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Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû

Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen

Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın

Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin

Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî

Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî

Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin

Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

Ehâtat biyel envâru min külli cânibin

Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin

Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

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Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi

Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî

Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın

Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet REKLAM Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin Fe ente racâül âlemiyne velev tağat Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tınâ Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset Ve bâriklenallâhümme fi cem’ı kesbinâ Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat REKLAM Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men

İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket REKLAM Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet REKLAM Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ

Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet REKLAM Bi amme abese ven nâziâti ve târikın Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet REKLAM Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet REKLAM Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin Alâ abdikel miskîni min nazratin abet Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen Vahminî min harri nârin ve mâ havet Ve sâmıhnî min külli zenbin ceneytühû Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet REKLAM Selâsü ısıyyin suffifet ba’de hâtemin Alâ ra’sihâ mislüs sihâmi tekavemmet Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket

Ve erbeatün tühkil enâmile ba’dehâ Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet Fe addilhü min ba’di aşrin selâseten Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet Ve hamsün minel kur’âni hünne temâmühâ İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet REKLAM Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu’tekıd Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet Bihel ahdü vel mîsâku vel va’dü vel likâ Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet Ve lâ tu’tı zel esmâi yevmen li câhilin Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy’an tefaddalet Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû Ve lâ tahşe min be’sil mülûki velev tağat REKLAM Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin

Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben Fe akbil ve lâ tahşe fe te’men minel habet Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat REKLAM Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat Ve salli salâten temleül erda ves semâe Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat Ve sellim alel athâri min âli hâşimin Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera Verda alâ osmâne mea hayderis sebet Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat CELCELUTİYE DUASI ANLAMI REKLAM Bismillahir-rahmanir-rahim 1- Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.

2- Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı,Hz. Muhammed(sav)’e salâvat getiririm. 3- İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum. 4- Kadri muazzam olan ism-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır 5- Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum. 6- Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için. 7- Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum. 8- Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın. 9- O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın. 10- Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin. 11- Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın. 12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım. 13- Allahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider. 14- Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine . 15- Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır. 16- Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.

17- Kadri yüce, Kadir,Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru. 18- Allah’ım Celal.Celil. Rauf,Kuddüs ve Rahim iisimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir. 19- Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir. 20- Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. 21- Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle. 22- Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar. 23- Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “ Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru. 24- Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar. 25- Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitselerde âlemlerin ümidi yalnız sensin. 26- Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle. 27- Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber herşeyi, kuşatan ismi Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum. 28- Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle. 29- Ya ilahi Ali, Ala ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır

30- Üzerimize afve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin. 31- Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır. 32-Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum. 33- Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin. 34- Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle. 35- Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt. 36- Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet. 37- Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi. 38- Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir. 39- Ey Ehad, Bedi,Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır. 40- ey Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum. 41- Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor. 42- İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür. 43- Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.

44- Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir. 45-Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et. 46- Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et. 47- Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir. 48- Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler. 49- Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım . Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır. 50- Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır. 51- Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol. 52- Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter. 53- Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır. 54- Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle. 55- Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine… 56- Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.

57- Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim. 58-Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle. 59- Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve's-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine 60- Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize'ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için… 61- Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın. 62- Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur'an sureleri hakkı için. 63- Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum. 64-Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum. 65-Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur. 66-Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl. 67- Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar. 68- Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır. 69- Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun. 70- Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir. 71- Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım. 72- İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.

73- Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın. 74- Ümmü'l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil. 75- Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum. 76- İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla. 77- Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir. 78- Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)'i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum. 79- Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et. 80- Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle. 81- Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar. 82- Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir. 83- Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru. 84- işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla. 85- Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin. 86- Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir. 87- Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma! 88- Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.

89- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma. 90- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır. 91- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir. 92- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl. 93- Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle. 94- O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle. 95- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle! 96- Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter. 97- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir. 98- Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle. 99- Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol. 100- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol. 101- Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır. CELCELUTİYE DUASI TEFSİRİ Celcelutiye Duası, İmam Ali'ye nispet edilen ve İslam tasavvufunda derin anlamlar barındıran manevi bir metindir. Esmaü’l-Hüsna’nın sırlarını içeren, metafiziksel anlamlar taşıyan ve Allah’ın kudretini yücelten ifadelerle doludur. Tefsirinde harflerin ve kelimelerin mistik anlamları üzerinde durulur.

Celcelutiye, Arap harflerinin ebced hesabıyla yorumlanması ve tasavvufi sırların açığa çıkarılması açısından önem taşır. Bazı âlimler bu duanın ledün ilmiyle bağlantılı olduğunu, kişinin manevi tekâmülüne katkı sağladığını ve koruyucu bir etkisi olduğunu belirtir. Bu yüzden Celcelutiye yazılışı sadece lafzi bir açıklama değil, derin bir manevi yolculuğun kapısını aralayan bir rehber niteliğindedir.