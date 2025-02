Celcelutiye Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Celcelutiye Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Özellikle zor zamanlarda belalardan korunmak, şifa bulmak ve iç huzuru sağlamak isteyenler tarafından okunur. Ayrıca duaların kabulü için vesile olduğu düşünülen bu metin tarih boyunca birçok âlim ve mutasavvıf tarafından önemsenmiştir. Celcelutiye’nin, kişinin hem dünyevi hem de uhrevi hayatına ışık tuttuğu ve Allah’a olan bağlılığını güçlendirdiği inancı yaygındır.

CELCELUTİYE DUASI OKUNUŞU

Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet

İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî

Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen

Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû

Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen

Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın

Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin

Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî

Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî

Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin

Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

Ehâtat biyel envâru min külli cânibin

Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin

Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi

Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî

Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın

Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım.

47- Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.

89- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.

90- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.

91- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.

92- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.

93- Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.

94- O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.

95- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!

96- Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.

97- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

98- Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.

99- Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.

100- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.

101- Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

CELCELUTİYE DUASI TEFSİRİ

Celcelutiye Duası, İmam Ali'ye nispet edilen ve İslam tasavvufunda derin anlamlar barındıran manevi bir metindir. Esmaü’l-Hüsna’nın sırlarını içeren, metafiziksel anlamlar taşıyan ve Allah’ın kudretini yücelten ifadelerle doludur. Tefsirinde harflerin ve kelimelerin mistik anlamları üzerinde durulur.