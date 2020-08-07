Celalettin Güvenç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İşte, 2015 seçimlerinde de AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili seçilen Celallettin Güvenç hakkında detaylar haberimizde...
CELALETTİN GÜVENÇ KİMDİR?
Celalettin Güvenç, 1959 yılında Kahramanmaraş’da dünyaya geldi. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Sırasıyla Devrek, Kargı Kaymakam Vekillikleri, Altınözü, Beytüşşebap, Kürtün Kaymakamlıkları, Adıyaman Vali yardımcılığı, Mülkiye Başmüfettişliği, Denizcilik Müsteşar Yardımcılığı ve Erzurum Valililiği yaptı. 27 Nisan 2008 tarihinde Manisa valisi olarak atandı. 17 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan bakanlar kurulu kararıyla Şanlıurfa Valiliği’ne getirildi.
Celalettin Güvenç, 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden belediye başkan adayı olmak amacıyla 30 Kasım 2013 tarihinde, valilik görevinde iken emekliye ayrıldı. Seçimlerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Ağustos 2015 tarihinde görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu ve 1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekili seçildi. 26. Dönem TBMM’de İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Celalettin Güvenç, evli ve iki çocuk babasıdır. Diğer yandan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Sıtkı Güvenç’in ağabeyidir.
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