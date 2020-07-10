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TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun konuşmasındaki derin devlet ifadesine itiraz etti.

Adan, şunları söyledi: "Her zaman, her dönem devletin, milletin adını kirleten bazı insanlar belli yerlere gelebilirler. Türkiye’de hiçbir zaman derin devlet olmamıştır ama devletin içerisinde milletin, devletin adını kirleten hırsız, arsız, darbeci olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle bu anlamsız mücadelelere öncülük yapan hırsız, arsız, bölücü, darbecileri karıştırmamak gerekir. Bugün Türkiye çok zor günlerden geçmektedir, hâlen “derin devlet” “şu devlet” değil.. Libya’da, Suriye’de, Irak’ta bir sürü sıkıntıyla uğraşırken bu tartışmayı doğru bulmuyorum"