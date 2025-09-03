Yönetmen, yapımcı ve senarist olarak uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Hüseyin Karabey, yeni sinema filmi 'Hakikatin Ölümü' ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde; Mert Fırat ile Mehmet Günsür'ün yer aldığı film, 1995'te geçen etkileyici bir iç hesaplaşma hikâyesini konu alıyor.

REKLAM advertisement1

'Hakikatin Ölümü', beyazperdeye; 'Feridun’un (Mert Fırat) eski dostu 'Timuçin' (Mehmet Günsür) ile yıllar sonra karşılaşmasıyla başlayan ve suç, adalet, şiddet, vicdan gibi kavramlar etrafında şekillenen sürükleyici bir öyküyü beyazperdeye taşıyacak. 'Feridun', bu karşılaşmanın ardından hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyor.

Ana yapımcılığını Hüseyin Karabey (Asi Film) ile Muzaffer Yıldırım'ın (NuLook Production) üstlendiği, ortak yapımcılığını ise Doruk Acar'ın (İnsignia Production) gerçekleştirdiği filmin çekimleri tamamlandı. Film, uluslararası festivallere sunulacak ve 2026'da Türkiye'de gösterime girecek.