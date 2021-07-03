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Çek otomobil üreticisi Skoda, açıkladığı 2030 stratejileriyle birlikte önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği dönüşümün yol haritasını gösterdi. 'Sonraki Seviye-Skoda 2030 Stratejisi' olarak adlandırılan yol haritasında, markanın daha uluslararası hale geleceği, daha fazla elektrikli model sunacağı ve daha fazla dijitalleşeceği belirtildi.

2030’da Avrupa’da en çok satan beş markadan biri olmayı hedefleyen Skoda'nın, aynı zamanda Hindistan, Rusya ve Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan bölgelerde de lider Avrupa markası olmayı amaçladığı kaydedildi.

Skoda'nın, mevcut işleri korumasının yanı sıra elektromobiliteyle birlikte daha fazla istihdam yaratılmasını da sağlayacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Skoda, uluslararası alanda genişlemesine yeni Fabia modeliyle hız kazandıracak. Bununla birlikte ürün yelpazesi, 2030’da en az 3 yüzde 100 elektrikli modelle daha fazla genişleyecek. Bu yeni modeller fiyat ve boyut olarak Enyaq iV’nin altında konumlandırılacak. Avrupa’da ilk beş hedefiyle yoluna devam eden Skoda'nın, giriş segmenti modelleriyle konumunu güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

Bu hedeflerle birlikte Skoda'nın yıllık 1.5 milyon adetlik global satış potansiyeline erişeceği de verilen bilgiler arasında.

2030 yılında Skoda’nın hedeflerinden biri ise pazar gelişmelerine bağlı olarak Avrupa’da elektrikli araç payının yüzde 50-70 arasında olması şeklinde açıklandı.