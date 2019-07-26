26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu, turizm sezonun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
DHA'nın haberine göre kanyonu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bölgedeki muhteşem doğa güzelliğine hayran kalıyor.
Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor.
BELÇİKA'DAN 2'NCİ KEZ GELDİ
Belçika'dan geldiği Artvin'de doğa gezisi kapsamında Cehennem Deresi Kanyonu'nu ikinci kez ziyaret eden Kevin Peters, "Belçika'dan geldim. Burayı daha önce fotoğraflamıştım, o fotoğraflarım bozuldu. Şimdi yeniden döndüm. Yeniden fotoğraf imkanı bulacağım. Burası dünyanın en tehlikeli kanyonu. Tüm turistler buraya gelebilir" dedi.
İlçe sakini Gülcan Kaya da, "Ardanuç Türkiye'nin saklı cennetidir. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
KANYONUN İKİ YAKASI CAM KÖPRÜYLE BİRLEŞTİRİLECEK
Kanyonun turizme açılması için Ardanuç Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen projede de ihale sürecine gelindi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yaklaşık 781 bin lira destek sağlanacak projeyle, kanyonun iki yakası, inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Cehennem Deresi Kanyonu; içerisinde gezi ve yürüyüş yollarının yer alacağı proje ile turistler için cazip hale getirilmesi hedefleniyor.
Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise, kanyonun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan projede ihale sürecine gelindiğini duyurdu. Demir, "Cehennem Deresi Kanyonu'nu Ardanuç ve Türkiye'nin önemli ve doğal turizm değerlerinden birisi. Bu güne kadar tanıtımı yapılmadığı için öncelerde pek az biliniyordu. Ama her geçen yıl ziyaretçi sayısı giderek artan bir turizm alanı oldu. Türkiye ve dünyada önemli sıralamada yer alan bir kanyon. Burası için bir proje geliştirildi. Yakında ihale süreci başlayacak. Cam bir köprü yapılması planlanıyor. Tamamlandığında da ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!