Cedric Soares adım adım Galatasaray'a doğru!

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Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferi sonrasında sağ bek arayışlarına da başlayan Galatasaray transferde gaza bastı. Teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar geniş bir liste üzerinde transfer görüşmeleri yürütürken Cedric Soares'in ismi ön plana çıktı.

Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Portekizli sağ bek için masaya oturan Galatasaray'ın bu transferde önemli yol kat ettiği öğrenildi. Cedric Soares ile 2,5 sezonluk prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların Arsenal ile de pazarlıklar yürüttüğü belirtildi. REKLAM

Bu transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ın sağ bek için tecrübeli ve uluslararası deneyime sahip bir oyuncu aradığı ve Soares'in de hem kulüp hem milli takım geçmişinin güven verdiği kaydedildi.

Sporting altyapısından yetişen Cedric Soares, 2015'te transfer olduğu Southampton'dan önce Inter ardından Arsenal'e kiralanmış; Temmuz 2020'de ise Londra ekibine bu kez bonservisiyle transfer olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu Portekiz A Milli Takım formasını ise 34 kez terletti.