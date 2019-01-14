14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'de Cleveland Cavaliers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-95 yenerken, milli oyuncu Cedi Osman 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers deplasmanından 101-95 galip ayrıldı.
Maçı 20 sayı ve 8 ribauntla tamamlayan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 maç sonra kazanan Cavaliers'ın en skoreri oldu. Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayı, 13 ribaunt, Tristan Thompson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.
Lakers cephesinde Kyle Kuzma 29 sayı, 9 ribaunt ve Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
CURRY'DEN 48 SAYI
Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 119-114 mağlup etti. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19'da 11 üçlük isabetiyle 48 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.
Peş peşe 4. maçını kazanan Warriors'ta Kevin Durant de 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Mavericks'te Luka Doncic'in 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeAndre Jordan'ın 13 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-108
Washington Wizards-Toronto Raptors: 138-140 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 114-133
Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101
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