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        Haberler Dünyadan Cecilia Priego kansere yenildi - Magazin haberleri

        Cecilia Priego kansere yenildi

        Birçok projede rol alan Cecilia Priego, yaşamını yitirdi. Acı haberi Meksikalı oyuncunun babası Freddy Priego, "Dünyada perde senin için kapanıyor kızım..." sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 08:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:11
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          Meksikalı ünlü oyuncu Cecilia Priego'dan acı haber geldi. Priego'nun kansere yenildiği öğrenildi. Daha önce iki kez yendiği kansere bu kez yenik düşen Cecilia Priego, 36 yaşında hayatını kaybetti.

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          "DÜNYADA PERDE SENİN İÇİN KAPANIYOR KIZIM"

          Priego'nun babası şarkıcı Freddy Priego, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          Onu bana ödünç verdiğin için sana teşekkür ediyorum Tanrım. Onu sana geri veriyorum çünkü daha iyi bir yerde olacağından eminim. Bugün dünyada perde senin için kapanıyor ama eminiz ki varlığın ve mirasın daha da öteye gidecek. Artık aramızda olmayan büyükanne ve büyükbabaların, teyzelerin, amcaların, kuzenlerin ve arkadaşların için cennette tiyatro yaratma ve düzenleme projene devam edeceksin kızım...

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          "Güney'in Kraliçesi" filmindeki rolüyle tanınan oyuncu, yaklaşık üç yıldır rahim ağzı kanseriyle mücadele ediyordu.

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          Cecilia Priego, "Pobre diabla" ve "Amsterdam" gibi yapımlardaki rolleriyle de dünya çapında tanınıyordu.

          Fotoğraflar: Instagram

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