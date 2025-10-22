Habertürk
        Cebelitarık Boğazı nerede? Cebelitarık Boğazı hangi şehirde, ülkede?

        Cebelitarık Boğazı nerede? Cebelitarık Boğazı hangi şehirde, ülkede?

        Cebelitarık Boğazı, Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran stratejik bir geçit olarak görülür. Atlas Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan özelliği vardır. Tarih boyunca ticaret, deniz taşımacılığı ve askeri açıdan büyük önemi olmuştur. Cebelitarık Boğazı, günümüzde de dünyanın en işlek su yollarından biri olarak kabul edilir. Peki Cebelitarık Boğazı nerede?

        Giriş: 22.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:09
        Cebelitarık Boğazı nerede?
        Dünya üzerindeki en önemli su geçitlerinden biri olarak kabul edilen bir boğazdır. Cebelitarık Boğazı, İspanya ile Fas arasında konumlanır. Yaklaşık olarak 14 kilometre genişliğe sahiptir. Söz konusu dar deniz yolu, Atlas Okyanusu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan özelliğe sahiptir. Jeopolitik konumu ile birlikte tarih boyunca Avrupa ve Afrika açısından büyük bir öneme sahip olmuştur. Günümüzde de uluslararası deniz taşımacılığında kritik bir noktadadır. Peki Cebelitarık Boğazı hangi şehirde?

        CEBELİTARIK BOĞAZI NEREDE?

        Cebelitarık Boğazı nerede? Avrupa’nın güneyinde bulunan bu boğaz, İber Yarımadası ile Afrika’nın kuzeyinde bulunan Fas arasında yer alır. Bu boğaz, konumu itibarıyla özellikle Atlas Okyanusu’nu Akdeniz’e bağlayan tek doğal geçit olmasıyla dikkat çekmiştir.

        CEBELİTARIK BOĞAZI HANGİ ŞEHİRDE?

        Cebelitarık Boğazı hangi şehirde yer alıyor? Boğazın Avrupa kıyısında yer alan iki tane şehir vardır. Bunlar;

        • İspanya’nın Cebelitarık şehri,
        • Afrika kıyısında Fas’ın Tanca şehri.

        Bu iki şehir, boğazın iki ucundaki en önemli yerleşim merkezleri arasında kabul edilir.

        CEBELİTARIK BOĞAZI HANGİ ÜLKEDE?

        Cebelitarık Boğazı hangi ülkede yer alıyor? Söz konusu boğaz, iki ülke arasında konumlanan bir yere sahiptir;

        • Kuzeyinde İspanya (ve İngiltere’ye bağlı Cebelitarık bölgesi)
        • Güneyinde Fas bulunur.

        Ek olarak boğazın kuzey kıyısında yer alan Cebelitarık bölgesi, İngiltere’nin denizaşırı toprağı olarak da anılır.

        CEBELİTARIK BOĞAZI HAKKINDA BİLGİLER

        • Cebelitarık Boğazı’nın genişliği en dar noktasında 14 kilometredir.
        • Derinliği ise yaklaşık olarak 300 metreye ulaşır.
        • Adını ise İslam komutanı Tarık bin Ziyad’dan almıştır.
        • “Cebel-i Tarık” ifadesi Arapçada “Tarık’ın Dağı” anlamına gelir.
        • Cebelitarık Boğazı, tarih boyunca Akdeniz ile Atlantik arasındaki ticaret yollarını kontrol eden medeniyetlerin hedefi olmuştur. Günümüzde de askeri ve ekonomik açıdan stratejik bir konuma sahiptir. Akdeniz’e giriş yapan veya çıkan tüm gemiler bu boğazdan geçmek zorundadır.
        • Cebelitarık Boğazı, biyolojik çeşitlilik açısından da zengindir.
        • Atlas Okyanusu ve Akdeniz arasında su değişimi sağlama niteliği vardır.
        • Söz konusu boğazda birçok balık türü ve deniz canlısı yaşam sürer.
        • Cebelitarık Boğazı, eski dönemlerdeki atalarımızın kalıntılarına ev sahipliği yapacak kadar eskidir.
        • İlgili boğaz, Yunan Mitolojisi’nde de kendine yer bulmuştur.
        • Kartacalılar, Romalılar, Vandallar, Morolar ve Berberiler gibi birçok medeniyet tarafından aktif olarak kullanılan bir boğazdır.
        • Geçmiş dönemlerde tüccarların satış yapması ve dünyada ticaretin gelişmesi için üzerindeki köprü ile son derece stratejik bir noktadaydı.

        CEBELİTARIK BOĞAZI TARİHİ

        Cebelitarık Boğazı, günümüzden milyonlarca yıl önce tek kıtadır. Daha sonra ise dünya parçalanmaya başlayınca Lavrasya ile Gondvana olmak üzere iki kıtaya ayrılan Tetis Denisi olmuştur. Sonraki dönemde ise Afrika ve Hint Levhası, Avrasya Levhası ile çarpışınca bu deniz yok olmaya başlamıştır.

        Bu olaylar, günümüzden 6 milyon yıl önce gerçekleşti. Bu sırada ise günümüzde Cebelitarık Boğazı olarak adlandırılan bölge batmaya başladı. Batık ile birlikte su geriye doğru ilerledi. Akdeniz havzasına akan su ile birlikte bugünkü Akdeniz denizi oluştu. Aradan geçen yıllar ile birlikte Atlas Okyanusu ve Cebelitarık Boğazı günümüzdeki yerini aldı.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
