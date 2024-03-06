ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza: 86-63 (MAÇ SONUCU)
ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında İspanyol ekibi Zaragoza'yı 86-63 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı.
ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 86-63 yendi.
Seriyi 2-1 kazanan Mersin ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi.
F.BAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG-ÇBK MERSİN
ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)
ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Cornelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Sinem Ataş 2, Melis Gülcan, Asena Yalçın
Casademont Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 10, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Hermosa 2, Geldof
1. Periyot: 23-11
Devre: 44-33
3. Periyot: 65-41
Diskalifiye: 36.41 Mabrey (ÇBK Mersin)
Beş faulle çıkan: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)