ÇBK Mersin-Beşiktaş: 70-75 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23´üncü haftasında konuk olduğu ÇBK Mersin'i 75-70 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23´üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin'i 75-70 mağlup etti. Takımlar sahaya üzerinde `6 Şubat 2023 kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor´ yazılı pankartla çıktı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Mesut Öztürk, Mehmet Burak Anlatıcı
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Williams 19, Kiss 9, Melis Gülcan 5, Mabrey 19, Araujo 2, Derin Yaya 10, Sinem Ataş 3, Holingsvorth 3
BEŞİKTAŞ: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 15, Nogic 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3, Li Yueru 16
1'İNCİ PERİYOT: 23-15
İLK YARI: 40-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59