ÇBK Mersin: 88 - Galatasaray: 99 | MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Galatasaray Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 99-88 yenildi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i deplasmanda 99-88 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam
ÇBK Mersin: Williams 16, Melis Gülcan 8, Cornelius 8, Araujo 4, Sinem Ataş 17, Kiss 20, Derin Kaya 13, Meltem Avcı 2
Galatasaray: Smithh 13, Mccovan 19, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Harrigan 14
1. Periyot: 19-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 47-53 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 68-68
4. Periyot: 88-99