'Cazın Hafızası' Taksim Sanat’ta

İstanbul'un sanat ve kültür merkezi Beyoğlu, tarihinde ilk kez kendi adıyla gerçekleşen bir caz festivaline ev sahipliği yaptı. 15-17 Kasım’da gerçekleşen Beyoğlu Caz Festivali, Beyoğlu’ndaki birçok konser mekanı, sanat kolektifi, plakçı, sanat galerisi ve kamu kurumu ortaklığında hayat buldu.

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Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ ortaklığıyla hayat bulan “Yolculuğa Bakmak: Cazın Hafızası" isimli sergi ise, Türkiye’deki caz tarihinin arşivini, dönemin toplumsal gelişmelerini de gözeterek araştırmayı ve görselleştirmeyi merkezine alıyor.

Sergi aynı zamanda cazın ritmini ve enerjisini yansıtarak müziğin heyecanını izleyiciye taşımayı ve onu Türkiye’ye taşıyan ustalara saygı sunmayı amaçlıyor. İstanbul'da ve özellikle Beyoğlu'nda caz kültürünün başlangıcı ve yaygınlaşması sürecine odaklanan sergi, bugüne kadar ulaşılmış arşivler aracılığıyla küratöryel bir seçkiyle cazın Türkiye’ye girişi ve yaygınlaşması, kulüp kültürünün doğuşu, kadınların caz müziğindeki yeri, swing dansının coşkusu ve geçmişteki festivallerin hikayeleriyle günümüze kadar süregelen serüvenine yer vererek cazın Türkiye’deki yolculuğunu aktarmaya çalışıyor. “Yolculuğa Bakmak: Cazın Hafızası” sergisi 20 Aralık’a kadar Taksim Sanat’ta ziyarete açık olacak.