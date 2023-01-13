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Caz müziğinin 'Kuzey Işığı' Jaga Jazzist İş Sanat’ta

Kendilerine has müzik tarzlarıyla dikkat çeken Norveçli caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Giriş: 13.01.2023 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
Caz müziğinin 'Kuzey Işığı' Jaga Jazzist İş Sanat’ta
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İlk albümleri ‘A Livingroom Hush’ ile ‘BBC yılın caz albümü’ ödülünün sahibi olan, 90’ların shoegaze akımından 70’lerin progressive rockına uzanan yenilikçi bir rock yolculuğuna çıkardıkları albüm çalışmalarını etkileyici sahne şovlarıyla sahneye taşıyan Jaga Jazzist, müzik dünyasında 28’inci yılını kutluyor.

Birbirinden farklı tınılarda enstrümanları kullanarak yarattıkları ritmik, melodik ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla sıra dışı müzisyenlerden oluşan grup, seyirciye alışılmışın dışında bir performans vadediyor.
Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, 20.30’da İş Sanat'ın İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. Konserin biletleri Biletix’ten temin edilebilir.

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