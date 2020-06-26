AA

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı budama döneminde 183 bin 912 üreticinin 74 bin 500 dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplamda 256 milyon lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.