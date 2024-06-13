Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, Yunan futbolcu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor, Yunan futbolcu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'dan transfer
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan milli takımında da forma giyen 25 yaşındaki Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil mavi renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

        Giannis Papanikolaou, Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyiyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Milli coşku
        Milli coşku
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa