Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 45. randevuda

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki ekip de ilk 2 haftada birer galibiyet ve beraberlik elde ederek 4 puan topladı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta İzmir'de Göztepe ile 2-2 berabere kalırken, yeşil-mavililer ilk galibiyetini Adana Demirspor deplasmanında 2-1'lik skorla yaşadı. Üst üste ikinci dış saha maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

LİGDE 45. RANDEVU Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 29 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 97 gol atarken, Rizespor 41 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında Şubat ayında Rize'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

F.BAHÇE SON 10 MAÇI KAZANDI Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe, 31 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.