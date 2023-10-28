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STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Michev

YEDEKLER: Zafer, Taha, Hojer, Anıl, Alikulov, Varesanovic, Laine, Faye, Benhur, Gaich

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

GALATASARAY: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YEDEKLER: Günay, Tete, Halil, Ziyech, Kaan, Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper, Kazımcan, Bakambu

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

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Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı. ICARDI 16 MAÇTA 15 GOL ATTI Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 5 kez topu filelere gönderdi. MUSLERA CEZA SINIRINDA Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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