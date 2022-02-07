Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Karadeniz ekibinin açıklaması şöyle:

"Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."