Çaykur Rizespor: 3 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Ali Sowe (2) ve Emrecan Bulut'un golleriyle kazanan Çaykur Rizespor, puanını 19'a yükseltti. 75. dakikada Stephane Bahoken'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kayserispor ise haftayı 12 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 41'de Emrecan Bulut, 71 ve 81. dakikalarda Ali Sowe attı.
Konuk ekipte top koşturan forvet oyuncusu Stephane Bahoken, 75. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 19'a yükseltirken, Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kayserispor, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.