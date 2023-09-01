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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor: 1 - Vavacars Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Çaykur Rizespor: 1 - Vavacars Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekibi 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:43 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:43
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        16. dakikada Varesanovic'in ara pasında, savunmanın arkasına sarkan Benhur Keser, kaleciden kurtulup vuruşunu yaptı. Top, az farkla yandan auta çıktı.

        21. dakikada Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Olawoyin'in kafa vurdu. Yerden seken top az farkla yandan auta gitti.

        45. dakikada Adnan Uğur'un yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, köşeden filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

        45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mithat Pala yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerindeki Varesanovic'e çevirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

        Mücadelenin ilk yarısını, Çaykur Rizespor 1-0 önde noktaladı.

        52. dakikada Sauer'in ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında, Varesanovic'in şutunda, kaleci Dituro topu kontrol etmeyi başardı.

        65. dakikada Sauer'in ceza yayı üzerine yerden pasında Olawoyin'in kontrol edip vuruşunda, kaleci Dituro, meşin yuvarlağı kontrol etti.

        69. dakikada Salih Dursun'un ceza sahasına ortasında, penaltı noktasında Lasagna'nın yükselerek kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan, topa sahip oldu.

        73. dakikada Veseli'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, yerden sekerek filelere gitmekte olan topu kaleci Gökhan Akkan, son anda uzanarak çelmeyi başardı.

        Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk.82 Pinchi), Zeqiri (Dk.89 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Sauer (Dk.76 Faye), Benhur Keser

        VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini (Dk.46 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk.54 Sturaro), Adnan Uğur (Dk.70 Shukurov), Can Keleş (Dk.70 Brahim Darri), Mendes (Dk.54 Serdar Dursun), Lasagna

        Gol: Dk.45+1 Varesanoviç (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk.66 Halil İbrahim Pehlivan, Dk.74 Emirhan Topçu, Dk.77 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk.33 Dresevic, Dk.90+7 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük)

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