Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        50
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        36
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        6
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Çaykur Rizespor: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:28 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Mocsi'yle kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.

        25. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

        32. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına yüksek pasına hareketlenen Akintola'nın diziyle kontrol edip vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

        37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.

        Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

        46. dakikada sağ taraftan kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Olawoyin'in çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.

        54. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

        81. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Shelvey'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Magomedaliev soluna yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

        Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Shelvey (Dk. 83 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 74 Eray Korkmaz), Minchev (Dk. 74 Zeqiri), Gaich

        Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Yusuf Barasi), Michut (Dk. 46 Manev), Stambouli (Dk. 79 Nani), Akintola, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 İzzet Çelik), Emre Akbaba

        Gol: Dk. 54 Mocsi (Çaykur Rizespor)

        Sarı kart: Dk. 73 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Habertürk Anasayfa