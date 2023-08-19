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        Çaykur Rizespor: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, 0-0 tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 21:26
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        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

        32. dakikada Olavoyin'in sol çapraza yerden pasında, Zeqiri'nin topu kontrol edip ceza sahası içine girdikten sonra plase vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

        34. dakikada sol taç çizgisinde topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın kaleyi görüp uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

        57. dakikada Olavoyin'in ara pasında hareketlenen Varesanovic'in boş pozisyonda savunma arkasına pasında, Mary ağır davranınca Fidan Aliti son anda topu çevirmeyi başardı.

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        63. dakikada Mary'nin topuk pasında ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği top kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Mary'nin tamamlamak istediği top Yusuf Özdemir'e çarparak Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği meşin yuvarlak, bir kez daha Yusuf Özdemir'in göğsünden sekerek yerdeyken ellerinde kaldı.

        90+1. dakikada kazanılan faul atışında, Balkoviç'in sağ çaprazdan şutunda iyi yer tutan kaleci Gökhan akkan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

        Karşılaşma, golsüz sona erdi.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Anıl Yaşar, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic 8Dk.80 Pinchi), Zeqiri, Olawoyin (Dk.90+3 Diouf), Benhur Keser (Dk.80 Sauer), Mary

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk.81 Hadergjonaj), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier (Dk.68 Leroy Fer), Efecan Karaca, Novais Dk.81 Balkoveç), Eduardo, Anderson (Dk.61 Oğuz Aydın)

        Kırmızı kart: Dk. 67 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 69 Olavoyin, Dk.87 Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor) Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Coelho (Corendon Alanyaspor)

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