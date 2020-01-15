Galatasaray, kupada Çaykur Rize deplasmanında

Geçen sezon Rize’de oynanan maçın ardından ilk kez bu deplasmana çıkacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Geçtiğimiz sezon burada tansiyonu yüksek bir maç oynadık. Bu yüzden taraftarların baskısı normalden çok olacak. Dikkatli olup tahriklere kapılmayın. İlk maçtan güzel bir sonuç alıp İstanbul’da rahat bir maça çıkalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.