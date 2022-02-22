Çaydan 1.4 milyon dolar gelir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkeden ocak ayında 53 ülkeye 568 ton çay ihracatı gerçekleştirildi.
Söz konusu ihracattan 1 milyon 451 bin 816 dolar kazanç sağlandı.
Almanya, İngiltere ve Hollanda en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.
Türkiye'den 2022'nin ilk ayında Almanya'ya 277 bin 298 dolarlık, İngiltere'ye 234 bin 240 dolarlık ve Hollanda'ya da 174 bin 293 dolarlık çay satıldı.
"ÇAY İHRACATINDA BEKLENTİMİZ YÜKSEK"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünya geneline çay üreten ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını söyledi.
Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Yılın ilk ayında ihracata 1,4 milyon dolarla başladık ama bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Gürdoğan, ülke çeşitliliği ve ihracat potansiyelinin artırılması gerektiğini işaret ederek, ocak ayında Almanya, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 53 ülkeye çay ihraç edildiğini ifade etti.
"ÇAY İTHAL EDEN ÜLKELERE DE İHRACAT YAPILMASI GEREKİYOR"
Dünyada en çok çay ithal eden ülkelere de ihracat yapılması gerektiğine dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti:
"Amerika, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Hedef pazar tüketici alışkanlıklarına uygun yeni inovatif ürünlerin geliştirilmesi ve çayın bölgede var olan endemik bitkilerle harmanlanarak çeşitlendirilmesi ile ihracat potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda da ihracat potansiyelimiz ve ülke çeşitliliğimizi artırmak için çalışıyoruz."
Gürdoğan, çay ihracatının artmasıyla üretimin yanı sıra istihdama da katkı sağlanacağını belirterek, DKİB olarak ihracat potansiyelini artırma noktasında her zaman ihracatçının yanında olduklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!