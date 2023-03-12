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Çaya sürüklenen otomobilinden çıktı, boğularak can verdi

Sağanak yağışını etkili olduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çaya sürüklenen otomobilden çıkan sürücü, akıntıya kapılarak can verdi

Giriş: 12.03.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Çaya sürüklenen araçtan çıktı, boğularak can verdi
AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çaya sürüklenen otomobilin sürücüsü boğuldu.

Barış Yavuz (40) idaresindeki otomobil, sağanağın etkili olduğu kırsal Cüneyt Mahallesi'ndeki tarla yolunda Cüneyt Çayı'na sürüklendi. Aracından inen Yavuz, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Sındırgı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Sürücünün cenazesi, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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