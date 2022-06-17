Çavuşoğlu uyardı, Prespa Diyalog Forumu'nun logosundaki harita düzeltildi

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri kentinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'na katıldı.

Forum marjında çeşitli ikili görüşmeler yapan ve Türk toplumu temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu, açılışta forumun logosundaki haritada Türkiye'ye yer verilmemesine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'nun uyarısı üzerine forum yetkilileri haritayı güncelleyerek gerekli düzeltmeyi yaptı. AA'nın haberine göre; güncellemenin ardından katılımcılar Türkiye'nin de yer aldığı haritanın önünde konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, forum kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gün boyu aralarında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç gibi üst düzey katılımcılarla ikili temaslarda bulunan Çavuşoğlu, kentteki Türk toplumuyla da bir araya geldi.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.