Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da siyasi krizin sona ermesinin ardından, bazı Afgan yetkililerle ayrı ayrı telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum ve Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Hanif Atmar ile telefon görüşmeleri yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
Afganistan'da siyasi uzlaşının 17 Mayıs'ta sağlanmasının ardından, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığı bildirilmişti.
Çavuşoğlu da bugün katıldığı video konferansta, "Afganistan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyor, kapsayıcı ve temsil gücü yüksek hükümetin oluşturulmasını sağlayan tüm tarafları destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
AFGANİSTAN'DA SİYASİ UZLAŞI
Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah arasında, 17 Mayıs'ta siyasi uzlaşı sağlandığı açıklandı.
Anlaşmaya göre, Abdullah Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek.
Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a mareşallik unvanı verildi.
Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığını üstlenen Abdullah, yeni göreviyle Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.
Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.
Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış, Abdullah ise kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.
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