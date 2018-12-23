Türkiye ile Libya, geçtiğimiz günlerde Trablus yakınlarında bir limanda el konulan ve Türkiye'den gönderildiği iddia edilen silah yüklü gemiyle ilgili ortak soruşturma yürütme kararı aldı.

BM destekli Libya hükümeti tarafından açıklanan ortak soruşturma kararı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Libya Başbakanı Fayez al-Serraj arasında yapılan görüşmenin ardından geldi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun "Ankara, Türk devletinin yaklaşımını veya politikasını temsil etmeyen bu tip eylemleri reddediyor" ifadelerine de yer verildi.

Silahlar geçtiğimiz Salı günü, Trablus'un 100 kilometre doğusundaki Humus limanında ele geçirildi. Türkiye'den gönderildiği iddia edilen gönderinin içerisinde 3 bin adet Türk yapımı tabancanın yanı sıra av tüfekleri ve cephanelik ele geçirildiği belirtildi. Libyalı yetkililer bir gün önce de, aynı limanda 2.5 milyon adet Türk yapımı kurşun ele geçirildiğini iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile ortak basın toplantısında, 'gemi hakkında Türkiye'de parke ve buna benzer malzemelerin yüklendiği bildiriminin yapıldığını' söyledi.

Çavuşoğlu, "Gemi silah yüklü değil. Gemi içinden çıkan iki konteynerdeki kurusıkı silahlarla ilgili bir süreç var. Biz bu konularda çok hassasız ve bu konuda birlikte soruşturma yürüteceğiz" dedi.