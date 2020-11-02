Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması zorunludur. Peki Çatı piyesi nedir? Mimaride Çatı piyesi ne anlama gelir? Çatı Piyesi nerede, nasıl ve hangi amaçla kullanılır?

ÇATI PİYESİ NEDİR?

Çatı piyesi, çatı eğimi içinde kalmak koşuluyla altındaki bağımsız bölüme ait bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan, terasların da dahil olabildiği mekanları anlatır. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması zorunludur. Çatı piyesi, ıslak hacim ve açık terasın olduğu bağımsız bölümlerin sınırını geçememektedir.

Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi sayesinde yörenin mimari özelliği ve iklim koşulları göz önüne alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kaydıyla çatı örtüsü olarak fotovoltaik paneller de kullanılabilir. Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz.

ÇATI PİYESİ NEREDE, NASIL VE HANGİ AMAÇLA KULLANILIR?

Asansörlü yapılarda TSE standartlarına göre projelendirilecek asansör kulelerinin ve bu bölümlerle beraber düzenlenen merpen evlerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin, çatı örtüsünü aşmasına da izin verilir. TSE standartlarına uygun olarak projelendirmesi yapılan asansör kulelerinin ve bu bölümler ile birlikte düzenlenen merpen evlerinin en az ölçüdeki bölümlerinin çatı örtüsünün açmasını asansörlü yapılarda izin verilmektedir.

Teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilir. Teras çatının kullanıma açık olması halinde 1.10 metre yüksekliğinde parapet ya da korkuluk yapılması mecburidir.

Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz. Bu bölümlerde sadece asansör kulesi, su deposu, kaskat sistemleri ve iklimlendirme sistemleri içeren tesisat odası, ve son katta yer alan bağımsız bölümlerle irtibatlı olan piyesler yapılabilmektedir.

Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak koşuluyla asgari yükseklik koşulu aranmaz. Çatı örtüsü ve üst kat tavan döşemesi arasında kalan tüm hacimler, uygulama imar planında bunun aksine bir hüküm yer almıyorsa; ek kat döşemeleri yapılarak bölünemezler.

Yangın güvenliğine ait tedbirlerin alınması ve ikametler harici olmak şartıyla, yapılardaki çatı araları, toplantı salonu, spor salonu, yemekhane ve sergi salonu gibi amaçlar için ortak alan olarak kullanılabilmektedir.

ÇATI PİYESİ ÖZELLİKLERİ

Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; ayrık yapılarda kırma, ikili blok yapılarda bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik yapılarda ise ön

Merpen evleri, alın ve kalkan duvarları, hava bacaları, ışıklıklar, dördüncü fıkraya göre belirlenen çatı örtüsü düzlemlerini en fazla 0.60 metre aşabilir.

Onun dışında zorunlu olan tesisat ile ilgili hacimler, çatı pencereleri ve güneş enerjisine sahip su ısıtıcılarının çatı örtüsünün açması durumuna, idare tarafından belirlenmiş teknik gerekçeler göz önünde bulundurularak uygun görülecek şekilde ve ölçüde izin verilmesi mümkündür.