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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatı katında alev kapanı! | Son dakika haberleri

        Çatı katında alev kapanı!

        Kocaeli'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan Muhammet Ali Alma feci şekilde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:17
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        Çatı katında alev kapanı!
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        Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, yaptıkları kontrollerde evde yanmış erkek cesedine rastladı.

        ÖLÜM HABERİNİ ALAN BABA FENALAŞTI

        Muhammet Ali Alma'ya (40) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Oğlunun ölüm haberini alınca fenalaşan baba Bahattin Alma, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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