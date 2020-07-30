Çatı Katı Aşk oyuncuları dizi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Çatı Katı Aşk'ın konusu "Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?" şeklinde özetlenebilir. Çatı Katı Aşk oyuncuları haberimizde.
Furkan Andıç (Ateş Avcı)
Zengin ve güçlü bir aile olan Avcı ailesinin tek oğlu Ateş annesini daha bebekken kaybetmiş, halası Gülriz Hanım tarafından büyütülmüştür. Babası Asaf Bey’le küçüklüğünden beri yıldızı barışmayan Ateş’i bu hayatta gerçek anlamda seven bir kişi varsa o da halası Gülriz’dir. Gerek annesiz büyümenin gerekse bir dediği iki edilmemiş olmanın doğal sonucunda biraz şımarık bir gençtir.
Kadınlar arasında son derece popüler olan Ateş hiçbir zaman aşık olmamıştır çünkü Ateş aşk için hiçbir zaman çaba sarf etmesine gerek kalmadan tatlı dili, güler yüzü ve yakışıklılığı sayesinde istediği bütün kadınları kolayca elde edebilmiştir. Asaf Bey’in kendisiyle ilgili düşüncelerine tezat oluşturacak şekilde tıp fakültesini bitirmiş olmasına rağmen, kendini tutkusu olduğu ralliye adamış son derece de başarılı olmuştur.
Ezgi Şenler (Ayşen Yılmaz)
Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır... Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen’in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.
Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen’den…Ayşen’in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.
Yiğit Kirazcı (Demir Yılmaz)
Baba tarafından Kayserili tüccar genleriyle, anne tarafından baskın Karadeniz delişmen genlerinin karşımı nev-i şahsına münhasır delikanlımız.. Yerinde duramayacak denli hareketli, pratik zekalı, içten, yer yer de komiktir Demir.. Birden parlama huyu ve hırçınlığını da unutmamak lazım.
Sakin olduğu anlara bile aldanmamak, içinde kopan fırtınayı bir anda dışarı taşıracağından çekinmek gerekir.. Demir, karşılıksız sever; ailesini, mahalleyi, dededen kalma mantıcı dükkanını, öz kardeşinden ayırmadığı Ayşen’i.
Nilay Deniz (Yasemin Çetin)
İstanbul’daki bir devlet üniversitesinde gastronomi eğitimi alan Yasemin kararlı, sert, tuttuğunu koparan, haksızlığa gelemeyen bir kızdır.. Balıkesirlidir.. Laf aramızda, çok da güzeldir. Ama hiçbir zaman dış görünüşüne önem vermemiş, güzelliğine vurgu yapmamış, hayatını güzelliği üzerinden kurmamıştır.. Emekli öğretmen bir babanın, ev hanımı bir annenin çocuğudur..
Babası, kızının öğretmenlik, doktorluk hatta mühendislik gibi branşlar varken gastronomi okumasına hele hele bunun için İstanbul'a gitmesine karşı çıkmış, ama annesinin desteği sayesinde ikna edilmiştir..
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