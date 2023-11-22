Çatalhöyük Nerede? Çatalhöyük Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Çatalhöyük Nerede? Çatalhöyük Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

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Bu ilk çağ yerleşim kalıntılarından biri de Çatalhöyük’tür. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan bu Çatalhöyük’ün sakinleri, ilk tarımcı topluluklardan da biridir. Bu özellikleri itibariyle 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne; 2012 yılında ise Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilmiştir. Çatalhöyük nerede? Konum itibariyle Çatalhöyük nerededir? Çatalhöyük antik kenti nerededir? Çatalhöyük nereye bağlı? İşte, merak edilen detaylar.

Çatalhöyük Nerede?

Çatalhöyük Konya ilimizin Çumra ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Çumra'nın yaklaşık 10 kilometre doğusunda konumlanan Çatalhöyük, farklı yüksekliklerdeki tepelerin birleşimiyle oluşum bir antik kenttir.

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İç Anadolu Bölgesi'nde Anadolu'nun tam ortasında yer alan antik kent, neolotik döneme ait değişim ve gelişimleri katmanlar halinde açığa çıkarmaktadır. Adının nereden geldiği merak edilen soruların başında gelmektedir. Höyüğün farklı yüksekliklerde iki tepe düzlüğü bulunmaktadır; bu da kentin bir çatal görünümüne sahip olmasına sebebiyet vermektedir. James Mellaart, David French ve arkadaşlarının 1958 yılındaki keşfiyle birlikte antik kent dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Toplam 14 hektar alana yayılan Çatalhöyük yatay olarak değil, dikey olarak daha uzun bir alana sahiptir. Sayıları 18'i bulan yaşam katmanlarından her biri farklı bir çağa kapı aralamaktadır.

Dönemin dini inançlarına da ışık tutan Çatalhöyük'te ana tanrıça heykelleri dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra kesici ve delici aletler, tabak çanaklar, pişmiş topraktan yapılan hayvan figürleri, renkli taşlar ve baltalar, av bereketi için duvarlara yapılan resimler kentin bir başka ilginç detaylarıdır.

Çatalhöyük Nerededir?

Çatalhöyük, Konya şehrinin 52 km güneydoğusunda, Hasandağı'nın yaklaşık olarak 136 kilometre uzağında, Çumra ilçesinin 11 km kuzeyinde ve Konya Ovası'na hâkim buğdaylık arazide konumlanmıştır. Yerleşim yeri olarak seçilmesi günümüzden 9 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Doğu ve Batı yönlerinde yan yana iki höyükten oluşmaktadır. Doğudaki Çatalhöyük Neolitik Çağ'da, batıdaki höyük ise Kalkolitik Çağ'da iskân görmüştür. Höyükler ortalama 2 bin yıl kesintisiz iskân edilmiştir. Yerleşimde 8 bin üzeri insanın yaşadığı kabul edilmektedir. Çatalhöyük’ün diğer neolitik yerleşkelerden temel farkı, köy evresinden çıkarak kentleşme evresini yakalamasıdır. Medeniyet ve tarım tarihini anlamak isteyenler için kent mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

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Çatalhöyük Antik Kenti Nerededir?

18 Neolitik yerleşim katmanından oluşan Çatalhöyük, Konya ilimizin Çumra ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Çatalhöyük, Neolitik yerleşimler açısından en eskisi değil. Mezopotamya'da bulunan Eriha, Çatalhöyük'ten yaklaşık 1000 yıl kadar daha eskidir ancak Çatalhöyük gerek nüfusu gerekse büyüklüğü bakımından diğer yerleşim yerlerine nazaran daha büyük bir öneme sahiptir. 8.000 insana ev sahipliği yaptığı düşünülen kent, Mezopotamya dışında büyük bir yerleşim yeri olmasından dolayı merak konusu haline gelmektedir.

Çatalhöyük Nereye Bağlı?

Çatalhöyük İç Anadolu bölgemizde bulunan Konya ilimize bağlı antik bir kenttir. Antik kente ulaşım sağlamak için Konya ya da Çumra ilçesine varış sağlamanız gerekir. Konya'dan yaklaşık 50 km, Çumra'dan ise 13 km uzaklıkta bulunan antik kente, özel araç ya da turlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Çumra ilçesinden kalkan minibüsleri tercih ederek de bölgeye varış sağlayabilirsiniz. Son yıllarda popülaritesi artan kent, 12 bin yıllık bir tarihi bizlere sunmaktadır. Üstelik bu antik kente yakından bakmak için herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Tam bir açıkhava müzesi sayılan bu kenti haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.

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