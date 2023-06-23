Kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi: 14 yaralı

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde, 14 kaçak göçmenin olduğu kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kazada 14 kaçak göçmen yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre; kaza saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 14 kaçak göçmenin bulunduğu kamyonet seyir halinde giderken, sürücünün Çatalca mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ağaçlık alanda devrildi.

Kaza sonrası yaralanan 14 kaçak göçmen yola savrulurken, kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.