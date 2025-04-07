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        Haberler Gündem Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi

        Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi

        Çatalca Belediye Meclisi, ilçe müftüsünün hayatını kaybeden Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımının ardından müftülüğün bulunduğu sokağın adını 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:35
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        Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
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        Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, hayatını kaybeden Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımının ardından Çatalca Belediyesi'nden bir hamle geldi.

        Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar verdi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildiğini duyurdu.

        Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, meclisin aldığı kararı, “Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız. İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle açıkladı.

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