Cassie Ventura, eski sevgilisi Diddy'nin kendisine dayak attığı otelden 10 milyon dolar tazminat alacak

Cassie Ventura, seks ticareti ile suçlanan ve tutuklu yargılanan rapçi eski sevgilisi Sean Diddy Combs'un dördüncü duruşma gününde tanıklığı esnasında dikkat çekici bir haber verdi.

Davanın ikinci duruşma gününden itibaren mahkemede Diddy'nin kendisine uyguladığı şiddet, tecavüz ve saldırı iddialarını paylaşan 38 yaşındaki Ventura, Diddy'nin dayak attığı güvenlik kamerası görüntüleriyle bilinen otelden 10 milyon dolar tazminat alacağını açıkladı.

2016 yılında kaldıkları otelde Diddy'nin kendisini yerlerde sürükleyerek dövdüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanınca ünlü rapçi büyük tepki çekmiş ve uyguladığı şiddetten dolayı pişmanlığını dile getirerek özür dilemişti.

Diddy'nin o donemki sevgilisi Ventura'ya otelin koridorunda vahşice saldırdığını gösteren kayıtlar, mahkemede kullanıldı ve dünya çapında medya tarafından gösterildi.

Ventura, Diddy'nin savunma ekibi tarafından herhangi bir dava açılıp açılmadığı sorulduğunda 10 milyon dolarlık anlaşmayla ilgili açıklamayı yaptı. Olayın geçtiği otele karşı bir talepte bulunduğunu ve anlaşma görüşmeleri sona ermiş olsa da hâlâ tazminatı almayı beklediğini söyledi.

Cassie Ventura, Diddy ile olan hukuk davasını 20 milyon dolarlık bir anlaşmayla çözmüştü.

Diddy'nin seks ticareti yapmak ve şantaj suçlarından yargılandığı davada ifade veren Ventura, bu davadan herhangi çıkarı olmadığını, sadece doğru olanı yapmak istediği için tanıklık yaptığını söyledi.

Reddederse şantaj yapacağından korktuğu için günlerce süren seks partilerine katıldığını anlatan Ventura, ilişkilerinin mahrem ayrıntılarını açıklayarak 55 yaşındaki Diddy'nin kendisini ‘Freak Offs’ olarak bilinen partilere katılmaya zorladığını anlattı. Ventura, bu partilerde erkek eskortlarla seks yaptığını ve Combs’un da onu izlediğini söyledi.