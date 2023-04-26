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Carrier Group'tan yapılan açıklamaya göre, merkezi Almanya'da bulunan Viessmann Group, ısıtma kazanları ve ısı pompaları üreten iklimlendirme birimi için Carrier Group'un satın alma teklifini kabul etti.

12 milyar avroluk satın alma anlaşması, Carrier ve Veismann yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satın alma fiyatının, Carrier'in 2023 yılı için beklenen faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazancının (FAVÖK) 13 katına karşılık geldiği belirtildi. Carrier, rakamın büyük bir bölümünü nakit, yüzde 20'sini de hisse senedi olarak Viessmann Grubu'na ödeyecek.

Anlaşmaya göre, operasyonel işten çıkarmalar 3 yıl boyunca olmayacak ve 106 milyon Euro, "106 yıllık başarı için" özel bir ikramiye olarak Viessmann Group'un iklimlendirme birimindeki 11 bin çalışana dağıtılacak.

Kuzey Hessen merkezli bir aile şirketi olan Viessmann Group'un 2022 yılı için yaklaşık 4 milyar avroluk rekor bir değere ulaşan cirosunun büyük bir bölümünü, son dönemde iklim çözümleri bölümü oluşturuyordu. 1917'de bir metal işleme atölyesinde kurulan şirket, dünya çapında yaklaşık 14 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Merkezi Florida'da bulunan, 1902 yılında kurulan Carrier Group'un 52 bin çalışanı bulunuyor. Geçen yıl 20,4 milyar dolar ciro elde eden şirketin, Avrupa'da Fransa ve İspanya'da 3 üretim tesisi yer alıyor.

Satın almayla Carrier Group, Avrupa'nın enerji dönüşümü içindeki pozisyonunu güçlendirmeyi, çok sayıda sürdürülebilir teknoloji ve hizmete ulaşmayı hedefliyor.

ALMANYA YAKINDAN İNCELEYECEK

Öte yandan, satın almanın, Almanya'da Bakanlar Kurulu'nun, 19 Nisan'da, 2024 yılından itibaren petrol ve gazla çalışan ısıtma sistemlerinin çoğunun yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Tasarıya göre, konutlarda fosil yakıtla çalışan ısıtma sistemlerine alternatif olarak yenilenebilir elektrikle çalışan ısı pompaları, bölgesel ısıtma, elektrikli ısıtma veya güneş enerjisi sistemleri kullanılabilecek. Söz konusu değişikliğin 2028'e kadar yılda yaklaşık 9,16 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Avrupa ısı pompası pazarının 2027 yılına kadar 3 katına çıkarak yaklaşık 15 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Bu arada, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, yaptığı açıklamada, söz konusu satın alma anlaşmasının daha yakından incelenmesi gerektiğini belirtti.

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