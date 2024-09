CarrefourSA'dan Mavi Ekonomi ile Sürdürülebilir Deniz Ürünleri Atağı

64 ilde bulunan 1.200'e yakın mağazası ile bayileri dahil olmak üzere 15 bin çalışan sayısına ulaşan Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, su ürünleri ve balık kategorisindeki liderliğini 'Mavi Ekonomi' vizyonuyla bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

CarrefourSA, 'Doğrusu' söylemiyle yerli üretim ve en yeni teknolojiye sahip ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk ve tek entegre midye tesis yatırımı sayesinde güvenilir ve kaliteli midye dolmayı müşterileriyle buluşturmayı amaçlıyor. CarrefourSA; deniz ürünleri tüketimini artırmayı ve sürdürülebilir deniz kaynakları kullanımı ile çevreye duyarlı bir ticaret modeli oluşturmayı hedefliyor.

"Üretimde kullandığımız teknelerimiz dahil olmak üzere makine ve ekipmanların tamamı yerel üretim. Midyenin açık denizde toplanmasından itibaren, temizleme, yıkama ve arındırma, pişirme aşamalarına kadar her adımda yatırım gücümüzü kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde gıda güvenliği ve ürün kalitesini en yüksek standartlarda tutuyor, sağlık ve hijyen mevzuatlarının gerektirdiği koşullarda üretiyor, tüm aşamaları titizlikle kontrol ediyoruz. Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleriyle donatılmış çalışanlarımız sayesinde, müşterilerimize her zaman güvenle tüketebilecekleri ürünler sunuyoruz. Doğru ürünü doğru üreticiden alarak oluşturduğumuz ekosistemimizi her geçen gün biraz daha genişletirken, bu sayede 365 gün ulaşılabilir ürünlerle hizmet veriyoruz. Öte yandan tüm farkındalık çalışmalarımızın yanı sıra sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını da destekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün bir oyuncusu olarak değer ekosistemi etrafında paydaşlarımız ve sektörümüzün diğer oyuncularıyla birlikte üstümüze düşeni yapmaya hazırız."