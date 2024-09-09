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        Haberler Gündem İstanbul Çarptı, öldürdü, kaçtı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çarptı, öldürdü, kaçtı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. 21 yaşındaki genç motosikletiyle seyir halindeyken makas atan bir trafik magandasının kurbanı oldu. Oğullarını genç yaşta toprağa veren gözü yaşlı aile vicdansız sürücünün bulunmasını istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 20:43 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:43
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        Çarptı, öldürdü, kaçtı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        21 yaşındaki genç motosikletiyle seyir halindeyken makas atan bir trafik magandasının kurbanı oldu.

        Oğullarını genç yaşta toprağa veren gözü yaşlı aile vicdansız sürücünün bulunmasını istiyor.

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