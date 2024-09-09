Çarptı, öldürdü, kaçtı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. 21 yaşındaki genç motosikletiyle seyir halindeyken makas atan bir trafik magandasının kurbanı oldu. Oğullarını genç yaşta toprağa veren gözü yaşlı aile vicdansız sürücünün bulunmasını istiyor.
Giriş: 09.09.2024 - 20:43 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:43
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
21 yaşındaki genç motosikletiyle seyir halindeyken makas atan bir trafik magandasının kurbanı oldu.
Oğullarını genç yaşta toprağa veren gözü yaşlı aile vicdansız sürücünün bulunmasını istiyor.
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